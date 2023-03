Ruba borse e telefoni Fermato siriano

Da un locale all’altro, arraffava le borse di ignare clienti approfittando della calca del sabato sera e della distrazione delle persone in un momento di relax. Ma il ladro, siriano di 23 anni senza fissa dimora e con precedenti, è stato individuato dalla polizia e fermato per furto aggravato dopo le segnalazioni di più vittime e il ritrovamento della refurtiva, che portava con sé all’interno di un borsone. Così, con tutto il bottino frutto del suo “lavoro“ del sabato sera, è stato bloccato intorno alle 22.

A dare l’allarme è stato il personale di un bar vicino a piazza Duomo che aveva segnalato una persona che si aggirava fra i tavoli con un fare sospetto. Nel borsone gli agenti hanno trovato una borsa Guess con 100 euro di cui una ragazza aveva appena denunciato il furto in un locale vicino, uno smartphone Samsung rubato a una donna di 49 anni. Nel frattempo è arrivata la chiamata per il furto di una borsa della griffe Bottega Veneta rubata in corso Venezia, anche quella ritrovata nel borsone, così come la borsa di valore con documenti rubata in un altro locale di corso Venezia. La polizia ha visionato i filmati delle telecamere dei locali, notando la sagoma dell’uomo in azione. Decisivo, il bottino che portava con sé. Quindi per il siriano è scattato il fermo d’indiziato di delitto per furto aggravato.

M.V.