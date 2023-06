Ruba borsa a cliente di un ristorante in zona Brera, 28enne bloccato dai dipendenti del locale

Milano, 3 giugno 2023 – Ha rubato la borsa alla cliente di un ristorante in zona Brera, nel salotto buono di Milano. Ma il colpo non è sfuggito ad alcuni dipendenti del locale che lo hanno notato mentre cercava di darsi alla fuga, e lo hanno bloccato. Poi hanno chiamato i carabinieri e hanno trattenuto l’uomo, un 28enne cubano già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di immigrazione, fino all’arrivo dei militari dell’Arma.

E’ successo nella tarda serata di ieri. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato furto aggravato, mentre la borsa è stata recuperata e restituita alla sua proprietaria.

Altro colpo sventato, nel pomeriggio di ieri a Milano, dove i carabinieri hanno arrestato per furto con destrezza un ragazzo di 26 anni e una 38enne, entrambi di origine rumena e con precedenti, che poco prima avevano sfilato dal polso di un uomo un orologio del valore di 6mila euro. I militari della compagnia Porta Magenta, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un'auto guidata da un uomo che inseguiva un'altra vettura con a bordo la coppia. Così hanno deciso di bloccare l'auto dei due e hanno scoperto che poco prima erano entrati in un bar in piazzale Baracca e sfilato l’orologio a un cliente prima di fuggire a gran velocità. I due sono stati quindi arrestati, mentre la refurtiva è stata ritrovata e restituita al proprietario.