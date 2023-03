Ruba bagaglio a turisti in Stazione Centrale: 32enne arrestato

Polfer in stazione Centrale

Si è accodato ad una famiglia di turisti con numerosi bagagli, alcuni dei quali posti a terra al loro fianco in Stazione Centrale. Poi, con mossa fulminea, si è impossessato di un bagaglio allontanandosi rapidamente dalla zona. Ma non si era reso conto che ad osservarlo c’era una pattuglia di agenti della Polizia ferroviaria di Milano, impegnata proprio in un servizio antiborseggio nella stazione centrale.

Sono così scattate le manette ai polsi di un 32enne algerino, clandestino sul territorio nazionale, accusato di furto aggravato. Gli agenti hanno notato il giovane mentre, nella Galleria delle carrozze, si aggirava con fare sospetto tra i viaggiatori in transito, prestando particolare attenzione ai loro bagagli. Quindi lo hanno colto in flagranza, restituendo il bottino all’ignara famiglia di turisti.