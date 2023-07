Rsa, la bagarre e l’impegno "Riferirò dopo i funerali"

Giuseppe Sala invita a "non strumentalizzare" sulle tragedie, dopo la bagarre scoppiata lunedì in Consiglio Comunale perché l’opposizione chiedeva che il sindaco riferisse in aula sull’incendio nella Rsa Casa per Coniugi in via dei Cinquecento, di proprietà del Comune e affidata in gestione alla cooperativa Proges. Rogo costato la vita a sei anziani ospiti della struttura. "Non volevo esserci prima dei funerali – ha spiegato Sala – perché le discussioni diventano una bagarre. È illusorio pensare che siano discussioni serene e costruttive, su queste cose si strumentalizza. Detto ciò io mi auguro che i funerali si possano fare verso il fine settimana, non nel fine settimana, e di poter riferire in aula lunedì", giorno della prossima seduta del Consiglio comunale. Parole accolte da nuove polemiche dai banchi dell’opposizione. "Fanno sorridere le dichiarazioni del veggente sindaco Sala che, evidenziando le sue doti da cartomante con previsioni degne di Mago Merlino, accusa l’opposizione di strumentalizzare sul tema dell’incendio nell’Rsa per scappare a un confronto che fin dal primo giorno per la Lega è stato sereno e costruttivo", attacca Samuele Piscina, segretario milanese del Carroccio e consigliere comunale.

Martedì 25 luglio con il sopralluogo nell’area della Rsa e l’eventuale prelievo di reperti utili inizierà la perizia per stabilire le cause dell’incendio. Il consulente della Procura - il professore Davide Luraschi del Politecnico di Milano - potrà essere affiancato dai consulenti degli indagati, sei in tutto oltre alla cooperativa Proges che deve rispondere della legge 231 che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi. Gli accertamenti tecnici irripetibili sono stati stabiliti dai pm Sara Arduini e Maura Ripamonti per "ricostruire come si è sviluppato e propagato negli ambienti" l’incendio, oltre che per "sottoporre a esame le misure di prevenzione antincendio attuate presso la struttura e la loro idoneità" rispetto a quanto è successo dieci giorni fa. Gli accertamenti riguarderanno in particolare a stanza numero 605 da cui sono divampate le fiamme. Gli accertamenti dovranno stabilire anche i materiali di composizione dei materassi e della biancheria dei letti delle prime due donne morte per le fiamme, "specificando se fossero o meno ignifughi", oltre alle misure di prevenzione visto il malfunzionamento dell’impianto antincendio.

A.G.