Rozzano, minacce di cittadini senza casa al Comune

"Non so nulla di questa vicenda, agli atti non ci risulta nulla, non siamo stati informati": sembra cadere dalle nuvole pero il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti (nella foto) alla domanda relativa a eventuali fatti intimidatori avvenuti sul territorio. "Per questo non facciamo nessuna dichiarazione". E probabilmente un po’ di ragione ce l’ha perché il fatto inserito nel report di Avviso pubblico sulle amministrazioni comunali vittime di minaccia o intimidazione riguarda un cittadino che protestava per avere una casa popolare. Un fatto che purtroppo non è isolato nel rozzanese dove ogni anno sono alcune migliaia le famiglie che presentano una domanda per una casa popolare. Rozzano è una città difficile soprattutto per la questione abitativa e per alcuni casi sociali, ma certamente non è più la città violenta che veniva definita nei decenni scorsi. Il caso riportato nello specifico è accaduto il 2 maggio del 2022 quando un cittadino rozzanese si era recato in Comune e pretendeva una casa popolare senza averne diritto. Di fronte al rifiuto deciso dei funzionari, diede in escandescenze e cominciò a minacciare un dipendente. Non è la prima volta che un fatto del genere accade a Rozzano. In passato un altro senzatetto tentò di darsi fuoco in Comune dove si era recato portando con sé delle taniche di benzina e ancora un altro caso di un rozzanese che salì sul tetto del Comune minacciando di gettarsi perché era senza casa. E la casa effettivamente è il problema principale che affligge molti cittadini rozzanesi.

Massimiliano Saggese