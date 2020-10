Durante la prima fase dell’emergenza, la prestigiosa rivista americana Jama lo aveva nominato eroe mondiale della pandemia per aver da subito raccontato il dramma della Lombardia e allertato i colleghi di tutto il mondo. Oggi Maurizio Cecconi, responsabile di Anestesia e Terapie intensive di Humanitas e docente di Humanitas University, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, conferita dal presidente Sergio Mattarella. Il professore ha ricevuto il riconoscimento al Quirinale: "Una grande emozione che premia l’impegno dell’intera squadra con cui lavoro", commenta il medico. Se a inizio pandemia Cecconi si prodigò per informare gli ospedali di tutto il mondo lanciando il messaggio “Get Ready!”, oggi il suo impegno continua con le attività della Società europea di medicina di terapia intensiva (Esicm), di cui è presidente. Proprio nei giorni scorsi l’Esicm ha lanciato “C19_Space”, un nuovo corso multimediale finanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di formare velocemente il personale medico e infermieristico che non lavora regolarmente in terapia intensiva.

Massimiliano Saggese