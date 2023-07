Rozzano, trovata in strada all’alba ferita e in stato confusionale: “Un uomo mi ha aggredita”

Rozzano (Milano) – Aggredita da un uomo che aveva conosciuto poco prima in un locale. Vittima una donna di 40 anni che è stata trovata dai carabinieri in stato confusionale con contusioni su varie parti del corpo ed è stata portata in ospedale, dov’è stata ricoverata in codice giallo. La donna è stata ritrovata alle 5 di mattina, poco prima dell’alba, in viale Lombardia, nel cuore di Rozzano.

A trovarla sono stati i carabinieri e sul posto è stata fatta intervenire un’ambulanza della croce Rossa di Opera. I sanitari hanno prestato le prime cure alla vittima che poi è stata trasportata in al pronto soccorso del Policlinico.

Ancora da chiarire i fatti: la donna ai militari ha riferito di essere stata aggredita da un uomo che aveva conosciuto poco prima all'interno di un pub della zona. Non è stata però in grado di dire dove fosse avvenuta l'aggressione. La vittima ancora non ha presentato denuncia,

Sono in corso accertamenti e l'acquisizione delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'accaduto. Verosimilmente anche quelle dei locali aperti fino a tarda notte che a Rozzano sono un paio. Non è escluso che la vittima abbia chiesto un passaggio alla persona che ha conosciuto nel locale e poi sia stata aggredita mentre veniva accompagnata a casa,