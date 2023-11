Rozzano, agguato nella notte: due giovani accoltellati in strada

Rozzano, 22 novembre 2023 – Duplice accoltellamento in strada, nella serata di ieri a Rozzano, dove due giovani stranieri di 21 e 28 anni sono stati soccorsi dai sanitari di Areu dopo aver riportato ferite d’arma da taglio.

Un primo uomo, 28enne, è stato soccorso alle 22.54 in via delle Mimose, all’altezza del civico 11. Presentava escoriazioni ad un braccio. Ricevute le prime cure, è stato accompagnato in codice verde all’ospedale San Paolo.

Pochi minuti dopo, alle 23.08, un 21enne è stato soccorso in via dei Gladioli con ferite alla testa e ad una mano: è stato trasferito all’Humanitas in codice giallo. Sull’episodio indagano i carabinieri di Corsico. È caccia agli aggressori, che evidentemente dopo l’accaduto hanno fatto perdere le loro tracce. Una delle ipotesi è che l’agguato sia maturato negli ambienti dello spaccio di droga.