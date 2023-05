Romeo e Giulietta a Cernusco La tragedia diventa itinerante

di Barbara Calderola

Romeo e Giulietta, la tragedia a Cernusco diventa spettacolo itinerante allargato a famiglie, musicisti e associazioni. Nuovo appuntamento culturale di gruppo per le attrici Arianna Scommegna e Daniela Arrigoni che rilanciano l’esperienza nata durante la pandemia, "un patrimonio di creatività che non può andare disperso", primi passi a novembre con i laboratori teatrali propedeutici e che il prossimo weekend porteranno 200 attori in tour dietro l’angolo di casa con “Quale luce apre l’ombra di quel balcone?’’.

Questo il titolo della seconda edizione dell’iniziativa, in campo tante energie, dalla scuola di scherma storica alla banca del tempo. Si parte dallo skate-park, "poi il pubblico verrà guidato passo dopo passo". È cominciato tutto nel 202, "quando avevamo portato Shakespeare nella magia del Parco Uboldo alla ricerca della suggestione che solo un giardino storico sa evocare – ricordano le organizzatrici –. Uscivamo da un periodo in cui il virus ci aveva costretti a prendere le distanze e pensavamo che la poesia e la musica avrebbero potuto essere carezze per l’anima capaci di curare, nutrire ed elevare lo spirito, arrivando, senza barriere, direttamente al cuore degli spettatori. Una promessa mantenuta, la nostra ripartenza è stata proprio così". Quest’anno il Comune e la compagnia Artaban che coordina, hanno deciso "di portare il grande classico in un quartiere ricco di relazioni, storie differenti e grande umanità: le case Aler di via don Sturzo, il Centro di aggregazione giovanile lì accanto, il Parco della Pace poco più in là". Protagonisti, ancora una volta, cittadini e no-profit, che lo scorso autunno hanno risposto alla "chiamata alle arti" partecipando agli atelier di preparazione, fra pochi giorni il grande teatro "busserà alle porte di un intero quartiere perché pensiamo possa innescare sentimenti positivi, lanciare ponti di comunità, unirci intorno a valori condivisi", sottolinea il sindaco Ermanno Zacchetti.

Appuntamento a sabato 21 e domenica 22 maggio; un’ora di spettacolo moltiplicata per 22 repliche in due giorni; sei quadri scenici in altrettante location; già più di 800 prenotazioni. Adesioni sul sito dell’amministrazione.