Romagna, alluvione e ricostruzione, le storie di sofferenza e dignità

"C’è chi non ha più nemmeno una foto. Acqua e fango hanno cancellato vissuti e ricordi. Nelle persone c’è ancora tanta sofferenza, ma anche dignità e voglia di ricominciare". Così due iscritte di Sipem Sos Lombardia, il gruppo degli psicologi delle emergenze che svolge attività di supporto alla Protezione civile, raccontano la loro recente esperienza in Romagna, dove, attraverso interventi di dialogo e primo ascolto, hanno cercato di aiutare le popolazioni locali, molto provate anche sul piano emotivo a causa dell’alluvione dello scorso maggio.

"I contraccolpi di quell’evento si sentono ancora, in tutta la loro drammaticità. C’è chi non ha più un ricordo, una fotografia. Eppure in quel dolore c’è tanta dignità, la voglia di aiutarsi a vicenda e guardare al futuro. È una disperazione sì, ma razionale e senza rabbia. Un’energia che lascia quasi stupiti", racconta Daniela Longoni, psicologa e psicoterapeuta, che ha trascorso una settimana a Castel Bolognese, nel Ravennate. "Insieme ai colleghi – prosegue –, abbiamo svolto dei mini corsi di aiuto e interventi di prossimità, incontrando le persone per la strada. È stata un’esperienza intensa, siamo riusciti a stabilire un contatto".

Ed è stata un’esperienza intensa anche per Simona Fesani, che è di Cesena, ma fa parte del gruppo lombardo di Sipem. "Da romagnola, ho vissuto l’alluvione in tutta la sua intensità emotiva – spiega dopo aver trascorso due settimane tra Forlì e Castel Bolognese –. È come se questo episodio avesse spezzato un equilibrio: in precedenza i romagnoli hanno sempre avuto fiducia nella natura. Ora invece c’è chi ha paura persino a fare la doccia perché ha sviluppato la fobia dell’acqua. Per quanto possibile, si è cercato d’intervenire su questi traumi anche attraverso dei colloqui personalizzati. È un rapporto che va ricostruito".

Con la gara di solidarietà che si è scatenata subito dopo il dramma, le popolazioni alluvionate hanno potuto contare su diversi aiuti, in arrivo da varie parti d’Italia. Tanti i volontari che non hanno esitato a dare il loro contributo spalando fango, oppure organizzando raccolte di vestiti e beni alimentari. "Tutto questo è stato come un balsamo, ha consentito alle persone di non sentirsi sole – prosegue Fesani –. Ma c’è ancora tanto da fare per evitare i crolli emotivi che potrebbero avvenire, una volta terminato l’entusiasmo per la ricostruzione".

Alessandra Zanardi