Milano, 8 aprile 2018 - La squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer della Lombardia ha arrestato tre nordafricani per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, hashish in concorso tra loro. Da tempo gli agenti, si spiega in una nota della Questura, tengono sotto controllo la zona binari dell'alta velocità della stazione di Rogoredo.

In mattinata hanno notato cinque soggetti di cui tre intorno a un tavolino con la merce esposta e due, a distanza di circa 10 metri, a fare da palo. Uno di questi ultimi, alla vista degli agenti in borghese, ha lanciato l'allarme facendo scappare gli altri. L'uomo è stato bloccato e tratto in arresto mentre altri due intenti allo spaccio si sono dati alla fuga lungo i binari in direzione San Donato Milanese, nascondendosi poi nei pressi di una cascina abbandonata tra i binari dei treni ad alta velocità e quelli regionali. I poliziotti li hanno accerchiati e arrestati. Uno dei due, poco prima di essere bloccato, ha gettato a terra un involucro contenente 23 grammi di eroina mentre l'altro è stato trovato in possesso di materiale utile per il confezionamento.

Complessivamebte, gli agenti hanno sequestrato due dosi di cocaina (1,45 grammi), sei dosi di hashish (3,80 grammi), 137 siringhe sterili che venivano vendute con la sostanza, 23 flaconi di soluzione fisiologica, un bilancino di precisione, materiale di confezionamento e 410 euro. I tre arresti sono stato confermati dall'autorità giudiziaria nella giornata di venerdì.