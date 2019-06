Milano, 5 giugno 2019 - È stata «parte integrante» delle cerimonie del 205esimo anno di fondazione dell'Arma dei carabinieri, la liberazione di due gheppi, piccoli rapaci che vivono anche in aree urbane, da parte dei militari forestali che hanno provveduto a curarli e a rimetterli in condizione di volare nel boschetto di Rogoredo, alla periferia di Milano, ritenuto la principale piazza di spaccio del capoluogo lombardo.

Una liberazione, quella dei due rapaci, «dal valore fortemente simbolico», è stato spiegato durante una breve cerimonia, alla presenza del prefetto di Milano Renato Saccone, per questo vasta area verde, negli ultimi anni oggetto di un progressivo degrado per l'attività di spacciatori e tossicodipendenti che, in passato, ha generato anche episodi gravi di violenza.

Al degrado si sta cercando di porre rimedio con una maggior presenza delle forze dell'ordine, con una riqualificazione cominciata dal Comune e Rfi, proprietari dell'area, il contributo di Italia nostra a cui è stata affidata la cura del parco e anche di Regione Lombardia, con operatori qualificati per l'assistenza ai tossicodipendenti. Alla cerimonia di liberazione dei rapaci hanno partecipato i vertici dei carabinieri milanesi e lombardi e dei forestali