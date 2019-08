Milano, 2 agosto 2019 - Ha lasciato un ago di siringa sulla maniglia dello sportello di un'auto della polizia alla stazione di Rogoredo, come se nulla fosse, e si è allontanato. E' successo questa mattina alle 5.45. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza: maglietta nera e jeans, una grossa busta gialla appesa al braccio sinistro. "Facciamo attenzione!", si legge sulla pagina Facebook "Puntato", L'App degli operatori di polizia, dove il video è stato pubblicato e condiviso più di 350 volte. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare il responsabile, che potrebbe essere un tossico della zona. Il gesto è stato interpretato dagli investigatori come una sorta di avvertimento, forse un segno di protesta contro i controlli quotidiani.

