Rogo nella Rsa, altri due indagati Maxi consulenza sulle cause disposte le autopsie sui sei morti

MILANO

Salgono a quattro gli indagati per il rogo nella Rsa che, nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, ha causato la morte di sei anziani. Oltre a Giancarlo Anghinolfi, direttore generale di Proges, la cooperativa che gestisce la Casa dei Coniugi e Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento di proprietà del Comune, sono stati iscritti anche Michele Petrelli, direttore del Welfare di palazzo Marino e Guido Gandino, responsabile dell’area residenzialità anziani e persone con disabilità. Le ipotesi di reato contestate sono omicidio e lesioni colpose plurime oltre all’incendio. Gli accertamenti, delegati dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Maura Ripamonti e Sara Arduini alla squadra di polizia giudiziaria del dipartimento "Tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro", al Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e alla Squadra mobile, dovrebbero portare all’iscrizione di altre due persone.

Dopo di che nei primi giorni di settimana prossima verranno effettuate le autopsie alle quali potranno partecipare eventualmente i consulenti nominati dagli indagati. Il quadro generale delle responsabilità verrà definito soltanto dopo il deposito delle relazioni dei periti, ad oggi si sono state svolte soltanto le urgenze. Finirà all’interno del fascicolo anche la maxi consulenza sulle cause dell’incendio, sulle misure di sicurezza adottate e su quelle che avrebbero dovuto essere adottate, oltre alla consulenza sui materiali, come quelli usati per i materassi che hanno preso fuoco molto velocemente e agevolato la propagazione delle fiamme.

La cooperativa parmense che gestiva la Rsa, a sua volta, ha fatto sapere in una nota che "durante la notte del 7 luglio un medico incaricato si trovava in regime di reperibilità", che "il personale presente, calcolato in otto persone, risultava in linea con quanto previsto dalla normativa regionale, ancora che gli estintori funzionavano. E che i due addetti antincendio in alternanza avevano preso servizio dal 3 luglio.

Ats racconta inoltre di verifiche e sopralluoghi periodici con esito positivo riguardo al rispetto dei criteri imposti per avere l’accreditamento da parte della Regione: "Vengono date rassicurazioni sulla periodicità dell’attività di vigilanza previste dal piano controlli, sul mantenimento degli standard di personale rispetto ai requisiti di accreditamento del sistema delle Rsa — si legge nella nota — e tanto meno gli aspetti collegati ai dispositivi antincendio".

Intanto sono stati ufficialmente dimessi dalle strutture ospedaliere tutti gli ospiti che hanno ricevuto cure mediche in seguito all’incendio in cui hanno perso la vita sei anziani e sono rimaste intossicate 81 persone. In una nota la cooperativa Proges spiega che "grazie ad un significativo miglioramento delle loro condizioni di salute, anche i due ospiti in cura presso il Policlinico per cui era stato necessario il ricorso alla terapia intensiva, sono stati dunque dimessi. Nel frattempo - ribadisce Proges - prosegue l’impegno della società al fianco delle autorità giudiziarie per il proseguimento delle indagini e la collaborazione con le autorità sanitarie e i vigili del fuoco per agevolare quanto più possibile il ripristino delle attività di cura del centro diurno, destinato alle persone affette da Alzheimer, anche in considerazione delle tante richieste da parte di anziani e familiari".

Anna Giorgi

