Rodano, Segrate e Vimodrone: l’Informagiovani si fa in quattro

Informagiovani Pioltello si fa in quattro. A Rodano, Segrate e Vimodrone nascono gli sportelli decentrati finanziati dalla Regione, 60mila euro, più servizi per i giovani sul territorio: dall’orientamento, alla cultura. "Così combattiamo il disagio", spiegano le amministrazioni, che insieme alle associazioni “Saint George and the Dragon“ e “Ambiente acqua Aps“ avevano partecipato al bando “La Lombardia è dei giovani“ presentando il progetto “Giovani al centro“. E i soldi sono arrivati. Adesso, operatori formati, offrono ai ragazzi delle altre città consulenza e assistenza in campo formativo e lavorativo, rivolte alla fascia14-35 anni. Per usufruire del servizio si deve prendere appuntamento (via mail: informagiovani@comune.pioltello.mi.it, oppure chiamando il 366/6000838; per Vimodrone solo on-line), ma ci si può rivolgere in uno dei tre punti indipendentemente dalla propria residenza. "Chi vive a Segrate, quindi, potrà andare a Pioltello o Rodano, in base alle proprie necessità – spiega il Comune –. Siamo arrivati secondi alla selezione grazie al grande lavoro di Azienda Futura, la partecipata del welfare, e degli operatori delle politiche giovanili di Pioltello".

Così si concretizza l’idea "di estendere a una platea molto più ampia la gamma delle prestazioni". Un evento su tutti racconta la portata del lavoro svolto dallo sportello: Orienta Day, il salone che riunisce università lombarde e aziende pubbliche e private e che ogni anno apre le porte a chi deve scegliere il proprio percorso lavorativo e di vita. Un appuntamento che attira un esercito di diplomandi alla ricerca della propria strada. Ora, il percorso si accorcia e i servizi "saranno più vicini a tanti altri giovani".

Bar.Cal.