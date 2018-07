Milano, 26 luglio 2018 - DE ROBB DE DÌ GHE ne sarìa tanti. A volt me domanden come foo a trovà noeuv argoment ògni sortida, che la dovaria vess semper martedì, giovedì e domenega. È che a volt per esigenz del giornal i articol slitten el dì depoeu o addirittura salten voeuna o do pubblicazion. Mi disi che se po’ minga avè tutt da la vita e che me contenti che la gent l’impara el milanes, anca quella che dis de cognussel e troeuva che l’è difficil, sorattutt leggel ad alta vòs. Beh, devi dì che tanti volt foo fadiga anca mi e pensi quanta bravura el doveva avegh Piero Mazzarella insema ai attor de la soa compagnia nel recitall. Ma de teater milanes, salvo i exploit de ona quaj compagnia amatorial, se ne parla pù. Mort anca el Franco Friggeri, che l’è stà per ann amministrador del Mazzarella e de tutti i attor primari che l’hann seguìi al Gerolamo (a proposit se sent parlà pocch anca de la sala noeuva,

GHE SONT STÀ ANCA mi al Gerolamo. Cont on spettacol de I Gufi (Brivio, Magni, Patruno, Svampa) e cont on spettacol insema a Liliana Feldmann e Augusto Mazzotti, el me primm pianista. Titol de la rappresentazion: El Panatton de Pasqua e la Colomba de Nadal, per la regia de Carlo Silva. Ricordavi quej quindes seraa pien de gent, alora el tegniva 360 post tra platea, palchi e loggion, cont la Feldmann, Sabet passàa, quand sont andà a trovalla a Brusimpiano (Ponte Tresa, lagh Maggior) in doa la abita con i so’ tosann (se fa’ per dì) Antonella e Renata. Novantantaduu ann portà cont dignità e autorevolezza, insomma ben, cont el piglio de grande attrice. L’ha incomincià alla tenera età de duu ann a fa’ la protagonista cont i commedi di so’ genitor che fra l’altro a hinn stà, come mi e la Grazia Maria Raimondi, Meneghin e Cecca. Per cercà i me fotografii con lee all’epoca de la commedia citada e de “Cicciarem on ciccinin cont la Gioana” al Filodrammatici gh’èmm passà in rassegna squas tutta la soa vita artistica. I foto ai temp de la compagnia de rivista de la Rai, i foto cont Fausto Tommei (ne parlen pù) quej cont Carlo Campanini, cont Nino Besozzi, numm insema a Walter Chiari, quej di des ann passàa come prima donna in compagnia cont Ernesto Calindri. Bagn de teater, bagn de ricord, de moment fortunà, de patiment. E parla ti che parli mi, tira a man i spettacol fàa sui spiagg, quej programmà al Refettori, e l’ultim succes “ Sul lago Dorato” dal film cont la Katharine Hepburn. Quand dirigevi artisticament on circuito de circa 30 teater hoo portà in gir la compagnia Feldmann-Calindri con la commedia “Pensaci Giacomino” de Pirandello. Tanti spettator hinn meravigliaa da on titol simil. Pensen no che l’àbbia scritt el massim commediografo italian. El par on titol tropp sempliciott, come “La Bottega dell’Antiquario” del Carlo Goldoni, come “ El Costruttore Solness”de Ibsen. Titol, disen certi direttor artistich, che cjamen no. Vorarissen legg paroll scandalistich, che fan capì on contenuto fort, bisios, de battalia. L’è per quest che avevi propost per la mia rievocazion de I Gufi, el titol “On Gufo incazzaa”. M’hann sconsiglià. Eppur sont arrabbiaa verament perché Rai e Tv se desmenteghen de numm salvo quand te incontret i dirigent pront a fatt i salamelecch, incensament e sviolinament su la nostra bravùra, sul fatto ch’èmm rivoluzionaa el teater e el moeud de fall, su i noster canzon semper attual, ma guaj a mandaj in onda. Sabet sera hoo sentì al tecchetecchetè “La sbornia” (el noster primm success commercial) cantada da Antoine. Minga la nostra version, la soa. Eppur i parol eren compagn di noster. Me sont dà del pirla perché hoo minga insistì per firma’ insema a Leo Chiosso la traduzion. El ritornel per lù l’era “ e…bevi, bevi bevi più ne ribevi… ecc” Hoo fa ‘na battalia per fa’ accettà dai edizion e dal Chiosso stess la mia version “…e trinca trinca trinca, buttalo giù con una spinta…”. Diseven tucc che trinca trinca l’era dialettal. Eppur el deriva dal tedesk drink. Per tajà cort hoo dit “ mettete trinca e rinuncio ai diritti”. Uei, l’hann miss subit. E anca “progettare rivoluzion”, minga farina del Chiosso.

BEH, FORSE GH’AVARISSI minga guadagnà million ma la soddisfazion de dì “l’è anca mia” me la scoeudeva nissun. E pensa’ che firmen anca quej che cont i canzonett ghe entren nient. Carlo Silva, umorista, regista, scrittor, el diseva che aveven firmà in desdott ona canzon che per 12 volt la diseva t’amo, t’amo, t’amo e a la fin t’amo e t’amerò. ‘ Sta storia la gh’è mai capitada a on autor, me amis, Roberto Carusi. L’ho conossù attravers so’ pader che l’era direttor editorial de la Cino del Duca (La storia Di Esther Costello, Il diario di Marie Chantall…). Fasevi no l’attor. Vorevi diventà giornalista e pubblicavi a spès de l’Istituto Pitagora ona rivista intitolada Studenti, trentadò pagin formato Epoca con quatter dedicaa ai recension di liber. Hoo miss in scena al Carusi duu o trii so’ commedi al Refettori, cabaret che hoo gestì dal ‘71 al ‘73. L’è on professor de lettere che l’insegna, depoeu ona carriera de autor, regista, attor, in on laboratori de “lettura teatrale interpretativa” nella Ca’ circondarial de San Vittor. El tègn in salt (sostiene) che chi el frequenta quel cors ghe mett ona passion “superiore ad ogni aspettativa”. El cùnta che tanti detenuu latino-americani parlen lo spagnolo e per lor quest’ann l’ha preparà on sagg da leccas i barbis: “lettura di versi di Garcia Lorca con traduzione a fronte in italiano e una farsa del 1500 di Lope de Rueda, per la parte comica.” Duu carceraa l’han voltada in veneto e in milanes. El Roberto Carusi, che l’aveva assistì all’ apertura dell’archivio storico del Cabaret a Peschiera Borromeo (gh’hoo dedicaa ona intera pagina all’avveniment) l’ha invitaa el direttor artistich cabarettista catartich Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, rel-attor politich di assurdità che fann i partiti in del noster paes. I presonee, come dis el Carusi, hann faa del ver cabaret “dietro le sbarre” con la recitazion di vers de Jaques Prèvert e i monologhi de Gaber. La partecipazion l’è stada total, anca da part de la platea. Cerchi de voltà in milanes i parol del prof.reg.att.aut.ins. Roberto Carusi, amis da pussè de 50 ann, cont ai spall ona disamina su Garibald (“10 modi di vedere la spedizione de i 1000”) sul matrimoni di pret ch’el finirà per tornà de moda vist i lor implicament omofobich (La signora chiama e il Monsignore risponde) su la scola e i so’ stravizi (La classe dei primi), testi che gh’hoo rappresentà tucc e alter che mettaroo in scena magari a la prossima stagion, Roberto Carusi, disevi, al conclud el discors inscì (provi a voltal in milanes): «Sta libertà del penser se cascia dent in la linea de “pedagogia del madur, dell’òmm faa” de chi el opera all’interno de la istituzion carceraria: direzion, educator, agent, volontari. On diritt - la libertà de ridd intant che se pensa - riconossù anca in tanti articol de la Costituzion».