Cambia il regolamento per l’accesso ai nidi comunali. Una rivoluzione al femminile. Eliminate le distinzioni tra le professioni: i dipendenti sono equiparati ai commercianti, agli imprenditori, ai liberi professionisti. Il principio è chiaro: la condizione di genitori lavoratori che producono reddito non deve essere punitiva, soprattutto per le donne. La nuove misure le tutelano, eliminando un’ingiustizia inaccettabile: quella di dover scegliere tra lavoro e figli.

"Da donna, sono contenta e fiera di questa variazione, che rappresenta anche un cambio di mentalità nella nostra società", la premessa dell’assessore all’Istruzione Simona Travagliati. La variazione, approvata nell’ultimo Consiglio Comunale, pur confermando, infatti, i criteri per le graduatorie - situazione economica, lavorativa, e familiaresociale - attribuisce un peso differente. "Per quanto il tema del reddito e delle fasce Isee resti importante, abbiamo deciso di agevolare quei bambini i cui genitori lavorino entrambi (a tempo pieno e, secondariamente, come part time)", spiega Travagliati. "La precedente graduatoria di accesso ai nidi era degli anni 70: fotografava una realtà sociale che oggi non esiste più - aggiunge il sindaco, Davide Barletta - La variazione introdotta è attuale, in un duplice senso. Innanzitutto rispetta il mutato ruolo della donna, e ben si adatta alle dinamiche familiari e lavorative. Inoltre, offre una risposta concreta alla crisi aperta dal Coronavirus".

Mon.Gue.