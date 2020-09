Sempre più vicini alla rivoluzione del sistema di gestione dei rifiuti in città, con l’introduzione della raccolta puntuale. Un progetto che permetterà di limitare i rifiuti indifferenziati e aumentare la percentuale di riciclo sul territorio. "Insieme all’assessore Pozza - spiega il sindaco Simone Negri -, stiamo studiando contesti urbani simili al nostro per introdurre in modo efficace la raccolta puntale. Abbiamo avuto modo di dialogare con il Comune di Novara che, con un tessuto urbanistico variegato come il nostro, grazie al nuovo sistema è passato da 90mila a 15mila tonnellate di rifiuti indifferenziati". Dopo la sperimentazione avviata a marzo in alcune zone della città, "nei prossimi mesi - aggiunge l’assessore all’Ambiente Marco Pozza - sarà introdotto il sistema anche nei grandi quartieri".F.G.

