Ritrovata 14enne accusata di rapina. Torna in comunità

La Polizia Ferroviaria ha collocato una ragazzina di 14 anni in una comunità dalla quale si era allontanata a seguito dell’applicazione di una misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minori. I poliziotti, all’interno della stazione di Milano Porta Garibaldi, sono stati avvicinati da una quattordicenne che cercava aiuto e ha riferito "di essersi allontanata da una comunità in provincia di Milano", nella quale era stata collocata a seguito del reato di rapina commesso nello scorso mese di ottobre.

Dopo un controllo alla centrale operativa an che per dare una storia alla minorenne è emerso che era presente una nota, la quale evidenziava l’allontanamento dalla casa familiare e successivamente dalla comunità di accoglienza.

Inoltre la segnalazione disponeva di procedere in caso di ritrovamento, alla misura cautelare in carcere perché la giovane doveva scontare la pena comminata per l’accusa di rapina.

La 14enne, quindi, è stata ricollocata nella stessa struttura.

Re.Mi.