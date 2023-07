"Ritardi accumulati e carenze nel report: Milano, il Tribunale dimezza il compenso al perito"

Quelle relazioni si sono rivelate decisive per chiudere la battaglia legale sul parcheggio di via Borgogna. Al momento di saldare il conto delle perizie, però, i giudici del Tar, che hanno richiesto quegli approfondimenti per avere più elementi possibile per decidere sulla causa intentata più di dieci anni fa da alcuni residenti e dai proprietari di un esercizio commerciale, hanno scelto di dimezzare il compenso riservato a uno dei prof coinvolti. Stiamo parlando di Roberto Passalacqua, docente dell’Università di Genova, che è stato coinvolto dal Tribunale amministrativo per valutare gli eventuali pericoli per i palazzi confinanti con l’autosilo in costruzione. Dopo aver chiesto diverse proroghe per completare il suo lavoro, il 16 ottobre 2022 il prof ha consegnato il suo report. Un report che i magistrati non sono riusciti ad "apprezzare autonomamente" perché estremamente tecnico e con numerosi rimandi a documentazione complicatissima da interpretare per i non addetti ai lavori. Così è stata necessaria un’ulteriore integrazione, che ha fatto slittare la sentenza conclusiva.

Per questo, "considerati i ritardi accumulati, nonché il supplemento reso necessario in conseguenza delle originarie carenze della relazione", la somma di 16.300 euro richiesta da Passalacqua è stata rivista al ribasso: ne riceverà "solo" 7mila. Esaudite quasi in toto, invece, le istanze economiche della collega Laura Gabrielli, che si è occupata degli aspetti finanziari del progetto: ne voleva 14.133, ne avrà 12mila. N.P.