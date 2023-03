Violenza a Milano, due ragazzi pestati e presi a bottigliate per strada: ricoverati

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica

Rissa per le strade di Milano nella notte tra lunedì e martedì 14 marzo. Due giovani di 24 e 29 anni sono stati aggrediti e picchiati in via Odazio a Milano. L’aggressione è avvenuta nel quartiere di Giambellino, noto insieme a Lorenteggio per essere zona di scontri tra baby gang e bande rivali. Entrambi sono finiti in ospedale.

L’Azienda regionale di emergenza urgenza (Areu) riporta che i fatti sono avvenuti circa all’una di notte. Non è ancora chiara però la dinamica dell’aggressione, secondo quanto riferito da Milano Today, entrambe le vittime sono stranieri e sono stati aggrediti da un gruppo di persone.

Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica e i due giovani sono stati portati in codice giallo all’ospedale Policlinico e al Fatebenefratelli. Benché le loro condizioni sembrino piuttosto gravi, non sono pericolo di vita.