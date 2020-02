Milano, 28 febbraio 2020 - È tra gli angoli più belli di Milano, piazza Mercanti, a pochi passi da piazza Duomo. Affascinante ma anche punto di ritrovo di sbandati e nullafacenti giovanissimi, tanto che negli ultimi mesi si sono verificati disordini e risse che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Ieri è arrivata la polizia alle 16 dopo la segnalazione di una lite: gli agenti hanno bloccato due ragazzi nordafricani che si stavano azzuffando, secondo quanto appreso per il furto di un cellulare. Uno dei due lo avrebbe rubato all’altro. I contorni della vicenda non sono ancora chiari, così come i provvedimenti conseguenti. Al momento si sa che i due sono stati identificati. Certo è che prima le urla e poi gli schiaffi non hanno giovato alla serenità della piazza: i passanti allarmati si sono allontanati, alcuni hanno cercato rifugio nei negozi vicini.

Tra i precedenti ricordiamo la rissa dello scorso 16 novembre scoppiata attorno alle 18.30: quel pomeriggio erano volate bottiglie, sedie e persino tavolini presi dai dehor dei locali che si affacciano sulla piazza. I passanti terrorizzati anche quella volta avevano fatto appena in tempo ad allontanarsi. Allora le conseguenze sarebbero state più pesanti, perché si erano fronteggiati circa trenta nordafricani tra cui due diciottenni e un diciassettenne tunisini che erano poi stati denunciati dai carabinieri. Erano stati i militari della compagnia Duomo a bloccare i tre, poi accompagnati all’ospedale Fatebenefratelli per medicare le ferite. Uno dei diciottenni era stato dimesso con otto giorni di prognosi. E un’altra rissa scoppiata tra cinque giovanissimi nordafricani aveva destato preoccupazione lo scorso 30 luglio: erano passate da poco le 17 quando in piazza erano riecheggiati gli insulti sfociati poi in spintoni e pugni. In quel caso erano intervenuti polizia locale, polizia e carabinieri per placare gli animi. Alla fine, un diciottenne era stato accompagnato in codice giallo al Policlinico. Altri tre, tra i 16 e i 20 anni, erano finiti al Fatebenefratelli in codice verde.