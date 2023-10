Rissa tra giovanissimi con mazze e katana. Paura a Villapizzone

Una rissa in strada con mazze, tenaglie e pure una katana per minacciare i rispettivi “rivali”. Momenti di paura questo pomeriggio in via Console Marcello, zona Villapizzone, dove stando a quanto emerso finora si sono affrontati due gruppi di ragazzini: italiani di origine cinese da una parte e italiani e nordafricani dall’altra. La prima segnalazione al 112 è delle 17: la situazione descritta è di una rissa tra due fazioni di giovanissimi, una decina in tutto, che si spintonano e si colpiscono. Ma potrebbero essere stati molti di più, almeno una trentina. Immediato l’intervento dei carabinieri: quando arrivano in via Console Marcello, si scatena il fuggi fuggi. Alcuni ragazzini (tutti minorenni) sono stati accompagnati in caserma per essere ascoltati. Sul posto, i militari hanno raccolto anche testimonianze di altri giovanissimi che hanno assistito alla lite. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza ma tutto sarebbe partito da un “regolamento di conti”. Nessuno, stando a quanto risulta, è ferito.