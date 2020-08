Milano, 8 agosto 2020 - Ancora una rissa zona stazione Centrale a Milano. L'ultimo episodio nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto in via Sammartini. Un giovane di 28 anni è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice giallo. Ad avvertire le forze dell'ordine della rissa in corso sono stati alcuni residenti. All'arrivo sul posto però i carabinieri hanno trovato solo il 28enne ferito, mentre le altre persone che stavano partecipando alla rissa si erano già dileguate.

© Riproduzione riservata