Piazza Morbegno, la lite finisce in rissa con bastoni e paletti di ferro: cinque denunciati

Milano, 30 aprile 2023 – Cinque denunce per rissa e un ferito lieve in ospedale. E’ questo il bilancio dello scontro che ha visto coinvolti diversi uomini, ieri, sabato 29 aprile, in piazza Morbegno, a Milano.

All’arrivo degli agenti della Questura, parte dei partecipanti alla rissa si era già dileguato e sono solo stati trovati cinque giovani peruviani i quali hanno raccontato di esser stati aggrediti senza motivi.

In realtà, da alcune testimonianze, è emerso che i cinque avevano litigato con un altro gruppo, sembra di nordafricani, prima verbalmente e poi passando alle vie di fatto. A quel punto sono comparsi bastoni e paletti di ferro con i quali si sono picchiati.

I cinque stranieri sul posto sono stati denunciati. La polizia indaga per chiarire cosa sia accaduto e per provare a rintracciare gli altri uomini che sono scappati.