Rissa fra bande giovanili nella notte Dai Navigli al mezzanino del metrò

Una lite finita a coltellate e cocci di vetro è scoppiata nella notte in viale Gorizia, nella zona dei

Navigli. Tre ragazzi albanesi, due 18enni e un 17enne, sono stati accoltellati da una banda di nordafricani nella notte tra sabato e domenica. Uno dei 18enne, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile che sono intervenuti intorno all’una su segnalazione del 118. Una volta giunti sul posto i militari dell’Arma hanno trovato i ragazzi di origine albanese che hanno riferito di essere stati aggrediti da un gruppo di cittadini marocchini che hanno fatto perdere le loro tracce prima dell’arrivo dei soccorsi. I due ragazzi nati nel 2005 sono stati rispettivamente colpiti al torace ma non sono in pericolo di vita e sono stati trasportati uno in codice rosso al Niguarda e l’altro in giallo all’Humanitas di Rozzano. Il terzo ragazzo, nato del 2006, invece, dopo essere stato ferito alla spalla e all’anca è andato in giallo al San Carlo.

Un altro ragazzo di 21 anni è stato accoltellato e sfregiato ma stavolta è accaduto nel mezzanino della stazione M1 di San Leonardo, sabato pomeriggio. L’aggressione è avvenuta al culmine di una lite con un altro ragazzo rimasto anche lui ferito. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Tutto è partito intorno alle 17.30. Non sono chiari i motivi ma pare che il 21enne sia stato raggiunto da un fendente al viso (forse con un coltello o un coccio di bottiglia). Soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico. L’altro ragazzo, invece, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per alcune ferite alla schiena, al braccio e al sopracciglio. Sono in corso le indagini.