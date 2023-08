Rischio Gioco d'Azzardo a Pieve Emanuele: "Vogliamo Vedere i Dati"

Gioco d’azzardo, attenzione ai rischi. L’amministrazione comunale aderisce al progetto Mettiamoci in gioco affinché l’Agenzia delle dogane e Monopoli renda accessibili ai Comuni, associazioni, cittadini, senza vincoli, i dati riferiti alla raccolta del gioco fisico per tipo di gioco e per comune.

Solo in questo modo sarà più facile monitorare la situazione anche a Pieve, cercando di garantire prevenzione e sicurezza, ma anche soccorso e accoglienza a chi purtroppo non riesce a uscire dal tunnel della ludopatia. ll progetto, che si sposa pienamente con il percorso già intrapreso dal Comune di Pieve, si propone di promuovere la campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle reali caratteristiche del gioco d’azzardo. Dal 2019 l’Agenzia delle dogane e Monopoli non pubblica più i dati e diffida chiunque riesca a ottenerli e a utilizzarli senza la sua autorizzazione. La conoscenza diffusa territoriale dei dati del gioco d’azzardo è però fondamentale per costruire i percorsi di prevenzione rispetto ai rischi del gioco d’azzardo.

"Questa Amministrazione sottoscrive quindi la campagna in questione volta a chiedere che l’Agenzia delle dogane e Monopoli ripristini i dati riferiti alla raccolta del gioco fisico per tipo di gioco e per Comune - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. Così come per i giochi a distanza per tipo di gioco e per comune".

Massimiliano Saggese