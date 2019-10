Milano, 15 ottobre 2019 - Da oggi, martedì 15 ottobre, in Lombardia scatta la possibilità di accendere i riscaldamenti. Per la zona termica di riferimento per le città della Lombardia la normativa in vigore sugli impianti di riscaldamento consente l'accensione nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per un numero massimo di 14 ore giornaliere. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala "bisogna riflettere sulle nostre abitudini nella gestione del riscaldamento delle nostre case. Ha senso accendere il riscaldamento il 15 ottobre? Per me è anacronistico".

Il primo cittadino a margine dell'inaugurazione del condominio di via Murillo 10 ha lanciato un appello ai suoi concittadini perché si limiti l'accensione dei riscaldamenti al necessario. "E' chiaro che se parliamo di asili nido o scuole materne, il riscaldamento lo accendi senza neanche pensarci, ma per gli altri? - ha detto Sala -. C'è anche da riflettere sugli orari del riscaldamento: accenderlo e spegnerlo in certe fasce o tenerlo più basso ma in continuità? Sono riflessioni da fare. Ieri sera c'erano ancora 19 gradi: viviamo in realtà in cui il clima è cambiato e un po' di saggezza e un po' di collaborazione non guasterebbero", ha concluso il sindaco, invitando i propri concittadini a "mettersi una mano sula coscienza".