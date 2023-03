Riqualificazione e poi arriverà lo spazio delle api

Progetto di fattibilità tecnica approvato, richiesta di finanziamento pronta, nelle aree esterne del Parco Adda Nord un bee point con percorso didattico naturalistico, sensoriale e inclusivo. Le aree interessate all’opera sono quelle di Concesa accanto al Santuario, due lotti di pertinenze esterne dell’ente Parco e che furono teatro, nei mesi scorsi, di un massiccio intervento di riqualificazione e risanamento, corredato da un massiccio taglio di alberi malati. Si disse, già allora, che gli spazi, peraltro ridisegnati negli accessi, sarebbero stati destinati ad attività esterne dell’ente fluviale nel settore naturalistico ed ambientale. Il bee point, luogo delle api, sarà uno di questi. Il progetto prevede la messa a dimora di un prato con piante e fiori idonei agli impollinatori. Il parco sarà corredato di cartellonistica didattica e da strutture per la fruizione. Accessibilità ai disabili e fruibilità il requisito numero uno: il bando cui il Parco parteciperà per finanziamenti prevede l’erogazione di fondi a parchi, parchi gioco o percorsi naturalistici, come in questo caso, che siano dotati di misure per l’accessibilità e di percorsi sensoriali. L’area in questione si trova proprio ai piedi di Villa Gina, in una posizione strategica e a pochi passi dal Santuario di Concesa. Nei mesi scorsi era stata teatro di una importante operazione di riordino e risanamento. Passata anche dal taglio, eseguito in estate, di una trentina di alberi allora definiti deperienti e pericolosi. Nell’ambito dei lavori era stata realizzata una nuova recinzione ed era stato abbattuto un rudere in muratura. Nei mesi successivi sono state eseguite nuove piantumazioni di tiglio e farnia.

Monica Autunno