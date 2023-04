Riqualificazione di Porto di Mare L’avviso pubblico slitta al 15 maggio

di Massimiliano Mingoia

Qualche interessato c’è, ma nessuno ha ancora presentato un’offerta ufficiale, e così il Comune è stato costretto a prorogare i termini dell’avviso pubblico fino al 15 maggio, sperando che un mese e mezzo in più serva per raggiungere l’obiettivo. Parliamo degli avvisi pubblici per individuare "soluzioni tecnico-gestionali volte alla rigenerazione e valorizzazione" dell’area di via Fabio Massimo definita dal Piano di governo del territorio quale ambito per la Grande funzione urbana “Porto di Mare’’ e dell’area di via San Dionigi che il Pgt indica come Ambito di rigenerazione ambientale e in parte quale Verde di nuova previsione. Nella determina si legge che "l’avviso di manifestazione di interesse – parte di un percorso di valorizzazione che prende avvio dal territorio e dai suoi stakeholders in un processo di programmazione e attuazione di strategie “bottom up” – oltre a fungere da presupposto per successivi bandi di riqualificazione e valorizzazione (anche attraverso strumenti quali l’alienazione, la concessione in diritto di superficie, la concessione d’uso, etc.), potrà consentire all’amministrazione comunale di raccogliere proposte volte a meglio precisare, con successivi provvedimenti, la vocazione funzionale dell’ambito e le funzioni che identificano la Grande Funzione Urbana nell’ottica di un sistema articolato di servizi abitativi e alla persona".

Gli aspiranti concorrenti hanno effettuato sopralluoghi nelle due aree e, subito dopo, hanno presentato al settore Pianificazione del Comune "istanze di proroga dei termini di presentazione delle offerte, motivate dalla difficoltà di operare una proposta di valorizzazione e rigenerazione ed una valutazione di sostenibilità economica entro i termini previsti, stante la complessità e l’estensione dell’area oggetto dell’avviso". Richieste di proroga accettate dal Comune: la nuova scadenza è fissata alle ore 12 del 15 maggio.