Riqualificazione del Tessera Approvato il progetto della nuova scuola Gobetti

di Francesca Grillo

Un altro passo avanti verso la maxi riqualificazione del quartiere Tessera. È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo della nuova scuola Gobetti che rientra nel più ampio piano di rigenerazione che prevede la realizzazione del civic center, un polo di aggregazione con una nuova piazza, servizi e progetti sociali. In totale, il maxi intervento prevede un investimento di circa 6 milioni 300mila euro (tra soldi comunali e fondi ministeriali), di cui buona parte servirà a costruire la nuova scuola Gobetti, dopo che sarà abbattuta la vecchia struttura. "Un progetto a cui siamo particolarmente legati – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Pozza – e che seguiamo dal 2016. Nonostante le battute d’arresto e i rallentamenti dovuti alla pandemia, ora il progetto esecutivo è approvato e i tecnici potranno avviare le procedure di gara, avvicinandoci sempre di più all’ambizioso progetto che trasformerà parte del quartiere Tessera in un’ottica di riqualificazione urbanistica profonda". La scuola sarà "a consumo praticamente nullo di energia, con un disegno degli spazi adeguati a una didattica innovativa", aggiunge l’assessore e prosegue: "Secondo lo studio di fattibilità tecnica, la nuova scuola sarà un padiglione organico innestato nel bosco, quindi la sensazione sarà quella di trovarsi immersi nella natura". La costruzione della nuova struttura scolastica green sarà realizzata garantendo la continuità educativa per gli alunni. Una profonda rivoluzione per il quartiere Tessera, mutata negli anni: nel 2014, infatti, nell’area che sarà interessata dal maxi intervento di rigenerazione, erano previsti 90 appartamenti e l’eliminazione della scuola e del verde. Grazie alla partecipazione a un bando governativo sulla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, l’Amministrazione ha rivoluzionato il piano, stralciando gli insediamenti residenziali e rilanciando un progetto più innovativo e sociale.