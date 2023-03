Ripone il Piguet nello zainetto ma glielo rubano

Non si può dire che non abbia provato a prendere tutte le precauzioni necessarie per non farsi rubare il suo prezioso orologio: se l’è sfilato dal polso e lo ha riposto nello zaino subito dopo essere sceso dal treno in Stazione Centrale, probabilmente per non dare nell’occhio ed evitare attenzioni indesiderate. Quell’accortezza non è comunque bastata a evitare il furto. La vittima del furto è un turista giapponese di 44 anni, che poco prima delle 14.30 di martedì si è accomodato a un tavolino esterno di un fast food di piazza Duca d’Aosta per mangiare un panino.

Pochi minuti dopo, una donna si è avvicinata per chiedergli qualche spicciolo, ma lui ha rifiutato con cortesia; lei ha provato a insistere, ma la risposta non è cambiata. In realtà, le richieste reiterate non erano altro che un modo per far distrarre il malcapitato. Sì, perché nel frattempo la sconosciuta è riuscita in qualche modo a prendere lo zaino del giapponese e ad allontanarsi senza che lui si accorgesse di nulla. Solo in un secondo momento, l’uomo ha realizzato quello che gli era successo: non gli è rimasto altro da fare che chiamare la polizia per denunciare la sparizione del suo Audemars Piguet modello Royal Oak da 28mila euro; volatizzati pure un iPhone e un tablet.

N.P.