Ripetitore, ricorso respinto: "Opera di pubblica utilità"

"Un’opera di pubblica utilità con carattere prioritario". Così il Tar Lombardia ha definito l’infrastruttura di telefonia mobile che sarà installata in via Bernini in un’area privata. La società Vodafone Italia Spa aveva presentato ricorso contro il Comune dopo aver ricevuto parere negativo sulla richiesta di installazione. Il giudice ha accolto la domanda della società, che ha già iniziato i lavori, perché la normativa attribuisce carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, considerate opere di "pubblica utilità" e, quindi, "sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria". Il vicesindaco Giuseppe Berlino, l’assessora all’Urbanistica Fabrizia Berneschi e all’Ambiente Daniela Maggi e i tecnici del municipio hanno incontrato i residenti, contari all’opera. "Purtroppo il Comune deve assoggettarsi alla volontà giudiziaria. Ora assicuriamo vigilanza affinché i lavori vengano effettuati a norma, e impegno nel controllare che le emissioni siano sotto la soglia di sicurezza come dichiarato dalla società". La.La.