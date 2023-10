"Rinunciate al progetto, fondi per altro"

La riqualificazione completa della scuola Frank? Che il Comune ci rinunci e metta pure quei fondi altrove nel quartiere. Lo chiede, come nuova proposta, il comitato dei genitori della scuola Frank, che solo pochi giorni fa ha manifestato sotto il municipio per chiedere un progetto alternativo rispetto a quello previsto con Entangled, il progetto che prevede 15 milioni di euro sulla Crocetta grazie a un bando regionale vinto dal Comune. Bocciata dall’amministrazione perché irrealizzabile per tempi, costi e luoghi la prima proposta del dirigente scolastico Luigi Leo e della comunità di docenti e genitori, vale a dire la costruzione di un nuovo plesso, dedicato alle medie, nell’ex Ovocoltura o su altra area. "Chiediamo che si prenda prioritariamente in considerazione l’istanza di limitare gli interventi di ristrutturazione ad alcune zone mirate e di rapida attuazione, consentendo la continuità didattica in spazi già strutturati, pensati e adeguati, potendo destinare le risorse all’esterno e ad altri interventi del quartiere". Il comitato ha pensato anche al piano B.

"In alternativa, qualora il Comune dovesse insistere per la ristrutturazione globale della scuola, chiediamo che vengano garantite strutture e spazi idonei alla didattica Montessori, secondo le indicazioni della nostra scuola e di Opera Nazionale Montessori, durante i due anni in cui il plesso non sarà agibile". Quello che il comitato vuole scongiurare è il trasloco delle classi in altri istituti durante il periodo del cantiere: il metodo montessoriano ha peculiarità difficili da ricreare in altri ambienti. Anche per questo, genitori e docenti tornano a chiedere al Comune "entro novembre risposte esaustive sul futuro della scuola Frank, in quanto le famiglie che partecipano agli open day vorranno risposte chiare sull’offerta formativa e sugli spazi disponibili prima di iscrivere i figli. Il probabile calo di iscrizioni causato da queste incertezze potrebbe compromettere definitivamente l’esistenza del progetto Montessori". Già nell’incontro dei giorni scorsi, il dirigente comunale Mario Conti aveva spiegato che, oggi, è impossibile delineare lo spostamento delle classi: servono sopralluoghi e incontri tra e con i vari presidi.

Laura Lana