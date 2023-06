Rino Pruiti di Buccinasco incaricato da Città Metropolitana, deleghe su Innovazione, Legalità e Beni Confiscati

"Questo incarico è un riconoscimento per il mio impegno costante, serio e concreto su questi temi e l’esperienza maturata in tanti anni di politica e di amministrazione, in particolare guidando il Comune di cui sono sindaco da giugno 2017". Rino Pruiti, primo cittadino di Buccinasco al secondo mandato e, da qualche settimana, anche consigliere di Città metropolitana, commenta con soddisfazione e prospettiva le deleghe che il sindaco metropolitano Giuseppe Sala gli ha conferito. Si tratta di Innovazione tecnologica, Agenda digitale metropolitana, Legalità e beni confiscate alle mafie. In occasione dell’ultima seduta del Consiglio metropolitano, il sindaco Sala ha redistribuito le deleghe della Città metropolitana, affidandone alcune ai nuovi consiglieri eletti, riorganizzando le funzioni e i compiti a loro assegnati. "Ringrazio il sindaco Sala – prosegue Pruiti – che ha voluto conferirmi deleghe importanti come innovazione tecnologica e soprattutto legalità e beni confiscati alle mafie. Un tema che spesso, mio malgrado, ci siamo trovati ad affrontare sul nostro territorio, maturando esperienza ma soprattutto determinazione e prospettive. Il mio obiettivo è fare rete tre le varie realtà del territorio, valorizzando le buone pratiche, condividendole e mettendole a disposizione di tutti i 133 Comuni". Francesca Grillo