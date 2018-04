Milano, 3 aprile 2018 - L'altro giorno, su Facebook, la capogruppo di Milano progressista in Comune Anita Pirovano ha criticato la scelta del sindaco Giuseppe Sala di scorporare la delega alla Sicurezza (ora in capo alla vicesindaco Anna Scavuzzo) da quella alla Coesione sociale (assegnata a Pierfrancesco Majorino), dopo l’addio di Carmela Rozza alla Giunta comunale e l’approdo in Regione. Una critica che la Pirovano ribadisce: «Nel 2011, dopo la vittoria alle Comunali con Pisapia, l’intuizione era stata quella di mettere insieme le due deleghe proprio per evidenziare che avremmo affrontato il tema della sicurezza in maniera diversa da come l’avevano fatto il centrodestra e il vicesindaco De Corato. Il sindaco Sala ora ha fatto un’altra scelta».

Deleghe a parte, come giudica l’avvicendamento alla Sicurezza tra l’ex assessore Rozza e la vicesindaco Scavuzzo? Con la Rozza Milano progressista non è mai andata molto d’accordo...

«La nostra valutazione sulle due deleghe sopracitate è indipendente dalle persone. Noi abbiamo grande fiducia nella Scavuzzo e in Majorino e vogliamo parlare di politiche per la città».

Il nuovo assessore Laura Galimberti si sta per insediare in Comune, avrà le deleghe all’Educazione e si occuperà anche di edilizia scolastica. Qual è il suo giudizio finale sul rimpasto? Milano progressista, secondo gruppo di maggioranza, ha qualche rimpianto?

«La richiesta che avevamo fatto al sindaco in vista del rimpasto non era una questione di poltrone. La nostra valutazione è che nella fase politica post-elettorale servirebbe dare ancor più slancio e protagonismo all’esperienza del governo di centrosinistra di Milano. Un centrosinistra largo, che non si esaurisce nel Partito democratico e neanche nella politica partitica, ma è la sommatoria positiva di tante esperienze diverse. In questo senso la sostituzione della Rozza poteva essere l’occasione per rafforzare la proposta di governo di Milano e dare una maggior apertura a sinistra e alla nostra forza di governo. Anche perché in questo momento l’esperienza di centrosinistra a Milano rappresenta quasi un’eccezione a livello nazionale e occorre una sforzo ancor maggiore per affermarla, alla luce dei risultati elettorali. Serve più coraggio e fantasia nel trovare proposte inedite».

La scelta della Galimberti, quindi, non va nella direzione che avevate auspicato?

«La Galimberti è un assessore tecnico, certo vicina al Pd, è una persona che ha competenze sull’edilizia scolastica. Ma io vedo la Giunta come una squadra. E secondo me la squadra andava rafforzata con la politica e con la sinistra. Il mio giudizio sul rimpasto è che si è deciso di non fare il rimpasto. Si è scelto di fare una sostituzione, non il tagliando di Giunta».

Sarebbe servito?

«Sì, perché alle elezioni politiche e regionali del 4 marzo, che pure non erano un giudizio su Milano, vediamo che c’è una difficoltà di dialogo tra Palazzo Marino e i milanesi. Alle Regionali, in città, Gori ha preso il 5% in meno e 67 mila voti in meno rispetto all’Ambrosoli di cinque anni fa».

Si riferisce al fatto che i milanesi delle periferie hanno preferito votare il centrodestra?

«Anche, ma non solo. La difficoltà di dialogo riguarda pure il rapporto con pezzi della Milano innovativa e del ceto medio. Bisogna recuperare terreno, considerando anche l’importanza di Milano per il centrosinistra in questa fase».

Qualche giorno fa lei ha detto che «il Comune non deve crogiolarsi nel modello Milano». Cosa intendeva?

«Dobbiamo avere il coraggio di dire che la colpa della situazione che vive il Paese non è degli immigrati, come dice il centrodestra, e neanche dei politici corrotti, come dice il M5S, ma di una politica che non è stata capace di dare risposte a problemi diffusi, dal lavoro alla qualità della vita. Noi dobbiamo provare a fare di più sui servizi, non contrapporre i Navigli alle periferie e cercare di far diventare attrattive piazze come Gabrio Rosa e Maciachini».

Il modello Milano c’è ancora o no?

«Sì, ma non deve essere la coperta di Linus, un modello rassicurante ma che non sprona ad agire. Milano può e deve essere il luogo della ripartenza per il centrosinistra, ma solo se prova ad allargare i suoi confini e a rimescolare le carte. Il sindaco Sala ha tutte le qualità per far ciò ed essere protagonista nel dibattito nazionale».