Rilancio dei negozi sotto casa, scatta il bando da 72mila euro

Aiuti al commercio di vicinato: 72mila euro al distretto del commercio. Pubblicato il bando per la concessione di contributi alle attività commerciali. Favorire la ripresa e il rilancio del tessuto commerciale cittadino. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che ha appunto pubblicato il bando. Per questa iniziativa il Comune ha ricevuto dalla Regione contributi pari a 72mila euro a fondo perduto, risorse utili per promuovere la ripresa delle economie locali e le piccole realtà commerciali sulla base del programma predisposto in collaborazione con la Confcommercio di Binasco. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del bando "Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024". "La pubblicazione di questo bando ci consente di portare nuova linfa al sistema economico della città - spiega il sindaco Gianni Ferretti -: un’occasione per sostenere le piccole e medie attività, per rilanciare il commercio di vicinato e avviare una riqualificazione di un comparto strategico". Fra i requisiti necessari per partecipare al bando vi è quello di disporre di un’unità dotata di vetrina che affaccia sulla strada, oltre ad essere in regola con il pagamento dei tributi locali. Diverse le tipologie di interventi per le quali è possibile ricevere il contributo. Fra queste, la riqualificazione di attività e l’avvio di nuove attività. Mas.Sag.