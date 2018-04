Milano, 13 aprile 2018 – Dodicimila persone ha accolto ieri Riki Marcuzzo per l’ultima tappa del tour invernale che ha visto il giovane cantautore milaneista protagonista indiscusso del Forum di Assago, uno dei templi della musica milanese, sold out da mesi e invaso dai fan, giunti da tutta Italia.

"Può cambiare tutto in un anno? - ha commentato il giovane cantante sui social network condividendo un video del concerto -. Sì, può succedere...Grazie". A testimoniare il successo del cantante lanciato dalla scorsa edizione di "Amici di Maria De Filippi" si sono aggiunte altre quattro date al tour estivo. Da oggi, venerdì 13 aprile, infatti, sono in vendita su Ticketone e su tutti i circuiti autorizzati, i biglietti per le nuove prestigiose date del tour estivo:10 luglio al Gru Village di Grugliasco (To), 16 luglio all’Arena del Mare di Salerno, 19 luglio al Teatro Antico di Taormina, 28 luglio all’Arena Bolgheri di Marina di Castagneto (Li).

Queste tutte le date:

7 luglio - PESCARA - Porto Turistico

9 luglio - GENOVA - Porto Antico

10 Luglio - GRUGLIASCO (To) - Gru Village

12 luglio - LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria

13 luglio - MAROSTICA (VI) - Piazza degli Scacchi

14 luglio - VILLAFRANCA (VR) - Castello Scaligero

16 Luglio - SALERNO - Arena Del Mare

19 Luglio - TAORMINA - Teatro Antico

21 LUGLIO – LECCE – Piazza Libertini

22 luglio - Trani – Piazza Duomo

24 luglio - SOVERATO (CZ) - Summer Arena

28 Luglio - MARINA DI CASTAGNETO (LI) - Arena Bolgheri

29 luglio - CERVIA - Piazza Garibaldi