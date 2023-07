Rigenerazione urbana e professionisti

Ruben

Razzante

Di rispetto dell’ambiente e di sviluppo sostenibile si parla sempre più spesso. Certamente i recenti disastri climatici stanno facendo percepire l’importanza di accelerare sul ripensamento dei modelli di crescita dei territori e delle comunità, sfruttando le opportunità offerte dal Pnrr. Ma per gestire questa transizione è fondamentale formare professionisti capaci. La necessità di figure professionali qualificate, soprattutto nella pubblica amministrazione, capaci di gestire il complesso processo di valutazione nel campo delle infrastrutture e della rigenerazione urbana, ha ricevuto da pochi giorni una innovativa risposta. È stata infatti pubblicata la nuova norma tecnica UNI 11915:2003. Potrà sembrare una notizia riservata agli addetti ai lavori. In realtà pone le basi per la creazione di una nuova figura professionale strategica per i filoni della sostenibilità e della rigenerazione urbana: quella del value manager, gestore della catena del valore. Un contributo decisivo a questo traguardo lo hanno dato i docenti dei Master PolisMaker del Politecnico di Milano, Angelo Caruso di Spaccaforno, Giampiero Bambagioni e Andrea Galli, che hanno collaborato con AIAV (Associazione per la Gestione ed Analisi del Valore) all’interno della Commissione UNI “Gestione della qualità e metodi statistici”. La qualifica di value manager sarà conseguita automaticamente per i diplomati del Master di II Livello PolisMaker dall’anno accademico 2023 – 2024. La norma delinea una figura caratterizzata da competenze multidisciplinari che comprendono quelle giuridiche, economico-gestionali, sociologiche, ambientali. Il value manager è capace di gestire l’intera vita dell’opera, dalla costruzione alla gestione e possibile riuso in un’ottica di economia circolare, capacità inestimabili nel contesto moderno specie dei lavori pubblici, contraddistinti da una notevole complessità. *Docente di Diritto

dell’informazione

all’Università Cattolica