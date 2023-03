Rigenerare San Siro, ecco il piano

L’ingegnere Gianni Verga, l’architetto Massimo Roj e l’avvocato Antonio Belvedere ieri hanno presentato la proposta metodologica per la rigenerazione del quartiere San Siro, lanciata nel 2021, nell’ambito del Forum dell’Abitare del Comune di Milano nel panel “Quale progetto per il quartiere popolare di San Siro?’’ I punti della proposta sono cinque. Primo: la popolazione residente viene accomodata in edifici nuovi, situati nello stesso quartiere. Secondo: il nuovo quartiere sarà caratterizzato da edifici mixed-use (residenziale, commerciale, terziario) in modo da garantire una buona mixité sociale, anche grazie alla presenza di residenze temporanee, studentati, residenze per la terza età. Terzo: il consumo di suolo è pari a zero, inoltre 13 dell’insediamento è destinato a verde pubblico. Quarto: il processo urbanistico-edilizio è guidato dal principio della densificazione, sebbene nel rispetto della media della città di Milano. Quinto: il soggetto pubblico governa l’impostazione e controlla il processo e il soggetto privato opera negli ambiti definiti dal pubblico.

Il processo prevede tre fasi: attività svolte dal soggetto pubblico; affiancamento pubblicoprivato; attività svolte dal soggetto privato.