Rifiuti, più servizi fino al 31 agosto nel piazzale del cimitero

Potenziate le raccolte dei rifiuti nel piazzale del cimitero dopo la chiusura della piattaforma ecologica di via Papa Giovanni XXIII per la riqualificazione. I servizi del mezzo Ecomobile e della raccolta degli ingombranti diventano settimanali, tutti i sabati fino al 31 agosto, da quindicinali. Dal 18 giugno, infatti, all’Ecomobile, presente dalle 7.45 alle 11.45, potranno essere conferiti i toner, le pile esauste e gli oli minerali. Inoltre si allunga l’orario dalle 7.45 alle 16 per la consegna del legno, come i mobili, del tessile, della plastica e degli scarti vegetali.