Rifiuti per strada. Incivile incastrata dalle telecamere

Maxi controllo della polizia locale, si fa centro su lotta all’immigrazione clandestina e allo scarico abusivo di rifiuti. Nel corso di due distinte operazioni della locale gli agenti hanno fermato e segnalato due immigrati clandestini di origine marocchina e "incastrato", con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, una cittadina intenta a scaricare dall’auto e ad abbandonare, in via Venezia, sacchi di rifiuti. All’inquinatrice sarà inviata la sanzione ai termini di legge. Qualche dettaglio. È stato durante un posto di blocco in via Roma che gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo due nordafricani. All’alt delle divise i due occupanti della vettura hanno dato segni di nervosismo. Uno dei due era privo di documenti, il secondo non li ha prodotti.

In Questura a Milano gli accertamenti e i chiarimenti. Uno dei due uomini era già stato espulso dall’Italia per reati vari, è stato avviato alle procedure di rimpatrio. All’indirizzo del secondo una sanzione e il foto segnalamento. Quanto alla scaricatrice di rifiuti sarebbe una cittadina "recidiva" del reato. È stata identificata grazie alla targa dell’autovettura, dal bagagliaio della quale, e in favore di telecamera, stava prelevando e depositando sul marciapiede alcuni voluminosi sacchi. Un reato sensibile ovunque, in particolare a Cassina, dove il problema degli scarichi abusivi è da tempo serio, in tutto l’abitato e soprattutto nella zona artigianale. Agli agenti impegnati nei controlli del territorio il plauso della sindaca Elisa Balconi.

M.A.