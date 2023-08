Rifatta la pavimentazione a Cassano d'Adda: palestra pronta per la prima campanella

Palestra con pavimento tutto nuovo dopo anni di attesa per la sua sistemazione, un impegno di spesa da 26mila euro. Sarà una bella sorpresa al suono della campanella di settembre per il nuovo anno scolastico per gli alunni dell’istituto scolastico Quintino Di Vona: in questi mesi estivi l’amministrazione comunale ha portato a termine i lavori per il rifacimento della pavimentazione della palestra che soprattutto in questi ultimi anni aveva sollevato più di una segnalazione per la sua sicurezza. Un tentativo di sistemare quel pavimento nel mirino delle polemiche era stato fatto a fine amministrazione della giunta Maviglia, ma a quanto pare con lacune che hanno portato a doverci rimettere mano. Sulla questione botta e risposta tra assessore alla Scuola e componenti della minoranza. "Un piccolo risultato, che testimonia l’importanza del lavoro, spesso invisibile – dice Elena Bornaghi leader della civica Cassano Obiettivo Comune – di chi siede tra i banchi dell’opposizione da cui, giustamente, molti si aspettano che si alzi la voce sui grandi problemi. La pavimentazione della palestra della primaria Di Vona era evidentemente ammalorata: il problema era emerso subito dopo la sua posa, malfatta. Era quindi diventata urgente la necessità di intervenire a salvaguardia della sicurezza dei bambini. Avevo più volte insistito in consiglio comunale e con gli assessori competenti". "I lavori vengono programmati secondo criteri di sicurezza, urgenza e disponibilità economica e non su chi urla di più – ribatte l’assessore alla Scuola Rosetta Stavola –. Le segnalazioni sono importanti, ma solo chi amministra ha ben chiaro come intervenire a 360 gradi in base alle priorità. Volevamo rifare completamente la palestra partecipando con fondi del Pnrr ma il progetto non ha passato l’esame per il finanziamento. Si è quindi proceduto subito per programmare i lavori da fare in questi mesi estivi". Stefano Dati