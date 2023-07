Ridotto al minimo il taglio di posti letto: 20 su 245 in agosto

È un’estate senza particolari tagli all’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove l’Asst Melegnano e Martesana fa sapere di aver ridotto al minimo la contrazione dei posti letto tradizionalmente legata al periodo. Secondo i dati diffusi dall’azienda sanitaria, i posti letto attivi nel nosocomio di via Pandina sono 235 per il mese in corso e saranno 225 ad agosto; si tornerà a regime, ossia sopra i 240, a settembre. La riduzione è quindi di 10 unità a luglio e 20 ad agosto. In particolare, i reparti di terapia intensiva e psichiatria, considerati fra i più delicati, non subiranno contrazioni, così da garantire agli utenti un servizio in linea, anche in termini numerici, con quello erogato durante il resto dell’anno. Il blocco operatorio sarà a sua volta sempre attivo.

L’azienda sanitaria rimarca che, sia nel caso di Vizzolo che degli altri ospedali del gruppo, le scelte all’origine del "piano estate" sono state effettuate in base alle indicazioni regionali che puntano ad assottigliare il più possibile la chiusura dei posti letto, oltre che in base all’analisi epidemiologica degli anni scorsi e ai periodi di ferie del personale.

Uno sguardo ora all’emergenza caldo. "Con l’attuale situazione del personale – dicono dall’azienda – affrontiamo l’emergenza caldo con le risorse attuali e una disponibilità aggiuntiva di posti letto in caso di estrema necessità, come ormai da qualche anno a questa parte". Fino alla giornata di ieri, gli accessi al pronto soccorso del Predabissi risultavano nella media. Per difendersi da "Caronte", ossia dall’ondata di calore sopraggiunta negli ultimi giorni, resta valido il consiglio, rivolto agli anziani ma non solo, di bere molta acqua, non uscire di casa, né praticare attività fisica nelle ore più calde della giornata, proteggersi dal sole con occhiali e cappelli. È inoltre consigliato indossare indumenti di colore chiaro e coprirsi quando si passa da un ambiente caldo a uno con l’aria condizionata.

Alessandra Zanardi