Ridotta la morosità per gli immobili comunali

Buone notizie per il Comune sulle rate incassate in questi ultimi due anni, ridotta la morosità degli affitti delle case comunali. Grazie alla politica tolleranza zero voluta dall’assessore ai Servizi abitativi pubblici e vicesindaco Andrea Savino, il contenzioso tra inquilini e l’ente si riduce. Dai 300mila euro di morosità registrati nel periodo dal 2016 al 2020 con una media di circa 55mila euro all’anno, nel 2021 si è passati a 32mila euro, cifra che nel 2022 è scesa ancora registrando poco più di 24mila euro. "In questi ultimi due anni si è lavorato per ridurre la morosità che aveva raggiunto situazioni insostenibili - così Andrea Savino -, direi che siamo sulla buona strada con buoni risultati. È tempo ora di concentrarsi e monitorare lo storico legato alle morosità nel periodo 2016-2020, incrementando le azioni necessarie per il rientro".S.D.