Riapre la piscina di San Donato: via Parri e Certosa tornano a vivere

Dopo due anni riapre la piscina di via Parri. Da domani i sandonatesi potranno tornare a scegliere tra le vasche all’aperto di via Caviaga e quelle di Certosa. San Donato è una delle poche città del sud Milano a possedere infatti due impianti all’aperto. Le vasche del centro natatorio di Certosa tornano a rivivere grazie allo sforzo congiunto dell’Amministrazione e di Arona Active, che lo scorso 29 giugno si è aggiudicata la gestione estiva della seconda struttura cittadina outdoor dedicata agli sport acquatici. "La tanto attesa riapertura delle piscine all’aperto rappresenta il primo passo di un iter che porterà alla completa ripresa delle attività dell’impianto - spiegano dal Comune -. Nel corso dell’inverno, infatti, saranno svolti una serie di interventi che interesseranno l’intero complesso indoor, per il quale, tra le altre, sono previste opere di efficientamento energetico finanziate per 258mila euro da Regione Lombardia e per 64mila euro dal Comune". "La riapertura della piscina di via Parri - spiega l’assessore allo Sport Massimo Zuin - rappresenta un importante punto di svolta per il mondo dello sport natatorio e, più in generale, per tutti i cittadini di San Donato. A quasi seicento giorni di distanza dal fallimento di Gestisport e dalla conseguente chiusura del polo acquatico di Certosa siamo pronti a riaprire le porte dell’impianto dando risposta alle legittime aspettative dei cittadini. Il raggiungimento di questo primo traguardo ci dà ulteriore forza e fiducia nell’affrontare i restanti passaggi tecnici e amministrativi necessari per completa e definitiva riapertura dell’impianto natatorio".

Mas.Sag.