Riapre la ciclopedonale nel Parco della Vita

Ci sono volute lunghe interlocuzioni, anche di carattere legale, con i proprietari del parco della Vita, ma finalmente il percorso ciclopedonale che collega il quartiere Tessera – dal cancello di ingresso del parcheggio di via Gramsci 32 – con via Cascina nuova è riaperto. "In accordo con i proprietari del parco, il Pio istituto di maternità e dei ricoveri di bambini lattanti e slattati onlus – spiega l’assessore all’Ambiente Marco Pozza (nella foto) – abbiamo aperto questo viale, restituendo ai cittadini cesanesi uno spazio che non hanno potuto sfruttare in questi anni. Nel prossimo futuro – aggiunge – questa zona sarà valorizzata, anche per la vicinanza con il parco dello Sport che realizzeremo grazie a un grande progetto". L’accordo ha stabilito che il cancello di ingresso alla ciclopedonale, un percorso realizzato nel 2014 grazie ai finanziamenti di "Expo 2015", venga aperto e chiuso da personale incaricato dall’Istituto che si occuperà anche della manutenzione. Sono previsti due orari di accesso: dalle 8 alle 20 nel periodo estivo (dall’1 aprile fino al 30 ottobre) e dalle 9 alle 16 per quello invernale (dal 31 ottobre al 31 marzo). "La soluzione del contenzioso – conclude il vicesindaco Salvatore Gattuso – consente alla cittadinanza di poter usufruire di un percorso in mezzo al verde favorendo un’ulteriore connessione sostenibile tra le diverse zone del nostro territorio".

Francesca Grillo