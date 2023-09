Riapre il parcodi Villa Ghirlanda

Dopo più di un mese di chiusura, riapre il parco storico di Villa Ghirlanda Silva. Le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto più tempo del previsto, dopo il nubifragio e la tromba d’aria di fine luglio. Ci sono stati diversi sopralluoghi e sono stati necessari più interventi per garantire stabilità alle piante e agli alberi e per la pulizia del giardino e dei vialetti.La.La.