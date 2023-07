Riapre il parco. "Ma basta vandalismi"

Parco Belvedere pronto alla riapertura, ma sorge il problema vandalismi che potrebbe scoraggiare la nuova gestione provvisoria. Dopo numerose risposte negative alla concessione per la gestione del parco Belvedere, l’amministrazione comunale ora può contare sull’impegno dell’associazione Remida che chiede però supporto alla lotta contro i vandalismi. La consegna del parco all’associazione era in programma dall’1 luglio scorso ma ulteriori atti di vandalismo nelle settimane precedenti hanno provocato danni tali da mettere a rischio la sicurezza per l’utilizzo delle strutture. Impossibile quindi “consegnare” il parco. Dal Comune arrivano segnali di sostegno all’associazione e non mancano gli appelli ai cittadini. "Al momento ci stiamo coordinando con l’associazione Remida, che ringrazio a nome dell’amministrazione per la disponibilità annunciata – dice il vicesindaco Andrea Savino – per capire e mettere in atto iniziative che scoraggino nuovi atti di vandalismo. Il parco è di tutti i cittadini, confido quindi anche nel loro supporto con segnalazioni tempestive di eventuali atti di vandalismo". L’associazione Remida non si arrende, pronta a proseguire nell’impegno promesso. "Tutto questo ci preoccupa ma non ci spaventa – dice Emanuela Resmini presidente dell’associazione Remida –. Con il Comune si sta valutando il da farsi per sanare i danni provocati dai vandali. Da parte nostra, manterremo fede alla richiesta fatta all’amministrazione comunale per la gestione di quel parco fino alla fine di ottobre, quando sarà pubblicato un avviso pubblico per affidare la gestione del parco Belvedere a cui intendiamo partecipare, una volta rese note le condizioni. Nell’immediato diamo il via all’assegnazione provvisoria, da mercoledì prossimo contiamo di essere lì sul posto con i primi eventi del centro estivo". Stefano Dati