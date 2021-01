Milano, 14 genanio 2021 - Se la Lombardia non diventerà zona rossa ma resterà arancione, lunedì 18 gennaio in regione potrebbero riaprire le scuole superiori. Questo per effetto della sentenza del Tar che, accogliendo il ricorso del comitato 'A scuola', ha sospeso l'ordinanza che prevedeva la Dad al 100% fino al 24 gennaio, emanata dal governatore Attilio Fontana.

Il tema della scuola è stato oggetto di un confronto questa mattina tra lo stesso presidente della Regione e il prefetto di Milano Renato Saccone, al quale ha partecipato anche il neo vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Fontana e Moratti - a quanto si apprende - hanno chiesto al prefetto chiarimenti sui tempi tecnici per la riapertura, confermando la volontà di dare attuazione alla sentenza del Tar. A Saccone, inoltre, sono stati sottolineati i temi della riapertura delle scuole in sicurezza, del trasporto pubblico locale e dei servizi ausiliari legati alla ripresa, come ad esempio la vigilanza delle forze ordine sugli assembramenti in entrata e uscita.

Intanto anche il Comune di Milano è pronto ad attuare il piano per la ripartenza della scuola, che prevede una modifica degli orari della città per non affollare il trasporto pubblico quando gli studenti devono andare in classe, se da lunedì le scuole superiori riapriranno. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli, in commissione consiliare. "Oggi con la sospensione del Tar dell'ordinanza regionale ci stiamo coordinando con il prefetto per far ripartire le scuole il 18. Auspico che dal 18 questa organizzazione potrà partire - ha detto parlando del piano che è stato realizzato con la regia della Prefettura e ha coinvolto anche i sindacati, i commercianti e le scuole per lo scaglionamento degli orari -. Ci spiace non averlo potuto lanciare, come previsto, il 7 o l'11 gennaio, partirà il 18 e credo ci sarà la possibilità di lavorare insieme per ottenere questo obiettivo".

Il piano prevede, ad esempio, l'apertura dei negozi alle 10.15, degli uffici pubblici alle 9.30 e saranno scaglionati anche gli ingressi nelle scuole su due turni, alle 8 e alle 9.30. "Auspico che il 18 si possa partire - ha concluso Granelli -. Sono già previsti gli incontri di monitoraggio del piano ai diversi livelli per aiutarci a migliorare in corsa, ma serve partecipazione, condivisione e corresponsabilità di tutti per funzionare".